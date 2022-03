Nigeria di Osimhen fuori dal Mondiale: arriva la decisione del ct

Così come l’Italia, anche la Nigeria di Victor Osimhen non si è qualificata ai mondiali di Qatar 2022. La nazionale africana si era sempre qualificata per la fase finale di un mondiale dal 2006, mentre quest’anno le Super Eagles si sono dovute arrendere al Ghana nella doppia sfida playoff. Il doppio pareggio (0-0 all’andata e 1-1 in Nigeria) ha scatenato anche la follia dei tifosi che nell’invasione di campo hanno anche ucciso il medico della FIFA, Joseph Kabungo.

Nigeria Augustine Eguavoen

In seguito a questa cocente delusione, l’allenatore Augustine Euguavoen si è dimesso dall’incarico di commissario tecnico con effetto immediato. La Federcalcio nigeriana (NFF) ha reso noto di aver sollevato dall’incarico l’intero staff tecnico. Conseguenze quasi inevitabili dopo questa immensa delusione.