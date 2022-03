Report allenamento Napoli, brutte notizie per Spalletti: un titolare non si è allenato

Il Napoli continua a prepararsi in vista della gara contro l’Atalanta di domenica. Pian piano, Spalletti potrà contare sul ritorno dei giocatori partiti per gli impegni con le proprie nazionali. In mattinata, gli azzurri si sono allenati a Castel Volturno e un titolare non ha svolto allenamento a causa di una sindrome influenzale. Questo il comunicato del Napoli.

Allenamento Napoli

“La squadra, dopo una prima fase di lavoro in palestra, si è spostata sul campo 1 dove ha svolto lavoro tattico e partita a campo ridotto.

Petagna, Meret e Ounas hanno svolto terapie e lavoro in palestra. Anguissa lavoro personalizzato in palestra e campo. Fabian non ha svolto la sessione di allenamento per sindrome influenzale. Politano ha svolto l’intera seduta in gruppo”.