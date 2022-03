Oliva non crede allo scudetto: “Faranno di tutto per non farlo vincere al Napoli”

È ancora molto accesa lo lotta scudetto, che coinvolge ben 4 squadre nelle zone alte della classifica: Milan, Napoli, Inter e Juventus. In questo momento è il Milan ad occupare la posizione più alta ma le squadre si trovano raccolte in appena 7 punti, dunque tutto può ancora succedere.

Si è detto però pessimista relativamente ad una possibile vittoria del titolo da parte del Napoli l’ex campione olimpico di pugilato e tifosissimo degli azzurri Patrizio Oliva.

Oliva pessimista sullo scudetto: “Favoriranno Milan, Inter e Juve”

Egli ha detto la sua nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, con particolare riferimento al controverso episodio del rigore non concesso al Torino nella partita contro l’Inter, terminata poi 1-1.

Di seguito quanto riportato dalla nostra redazione:

“Faranno di tutto per non farci vincere lo scudetto. Dopo quanto visto in Torino Inter faranno in modo (il sistema) che lo scudetto lo vincano le solite squadre. Ci impediranno di vincere per favorire il Milan, l’Inter e la Juventus”.