C’è la conferma su Insigne e Politano in vista dell’Atalanta, le condizioni

Rientrati anzitempo dall’amara spedizione azzurra, Lorenzo Insigne e Matteo Politano mettono nel mirino la sfida importantissima contro l’Atalanta. Il Napoli conta anche sulla loro presenza, dopo l’iniziale e flebile apprensione iniziale sulle condizioni sui suoi attaccanti.

Già diverse sono le assenze a cui dover far fronte: da Di Lorenzo a Rrahmani, passando per Osimhen. Fortunatamente, a loro non si aggiungeranno Insigne e Politano, che sembrano essersi lasciati alle spalle i propri problemi fisici.

NAPLES, ITALY – MARCH 19: Luciano Spalletti, Head Coach of SSC Napoli gestures during the Serie A match between SSC Napoli and Udinese Calcio at Stadio Diego Armando Maradona on March 19, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

A confermare le notizie delle ultime ore è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, spiegando che non c’è nessun allarme in vista di domenica. Una buona notizia per Luciano Spalletti, che dovrà fare i conti anche con un Lozano inevitabilmente non in forma: il messicano, infatti, rientrerà solo nella giornata di venerdì dopo i tre impegni con la propria Nazionale. Senza dimenticare le assenze succitate, ovviamente.

Francesco Fildi