Infortunio Zielinski, arrivano novità dalla Polonia: le condizioni

Assoluto protagonista delle partite delle nazionali di ieri è stato Piotr Zielinski. Il trequartista del Napoli è stato autore del gol che ha permesso alla Polonia di allungare sul 2-0 nel match contro la Svezia, decisivo per la qualificazione al Mondiale in Qatar della nazionale biancorossa. Il giocatore ha però accusato un piccolo problema fisico nel finale di gara, che lo ha costretto ad uscire anzitempo.

A Radio Marte, nel corso della trasmissione Si gonfia la rete, è intervenuto il giornalista polacco Mikolaj Kruk, il quale ha dato delle notizie relative al problema accusato da Zielinski, oltre a dire la sua sul momento di forma del centrocampista del Napoli.

Piotr Zielinski Polonia

Dalla Polonia: “L’infortunio di Zielinski non sembra grave”

“Zielinski si è fatto male da solo, scivolando sul campo. Non sembra però una cosa gravissima, secondo me è solo un problema alla coscia sinistra. Gli hanno messo un po’ di ghiaccio e questo è tutto, poi è cominciata la festa perché la Polonia è andata ai Mondiali. Lui non è uno che va in discoteca ogni settimana, un gruppo di calciatori si è concesso una birra ma lui è andato a dormire quasi subito“.

“Ieri la Polonia ha iniziato 4-3-2-1 ma quando aveva palla si è messo 3-5-2, Zielinski ha giocato largo dietro a Lewandowski, sembrava non giocare bene, doveva essere il primo da togliere dal campo ma il difensore svedese ha fatto un errore e Zielinski ha tirato benissimo, la cosa ha cambiato la sua partita”.

La critica a Zielinski: “Non è un leader”

“Ha problemi a livello fisico. L’anno scorso a marzo si è verificata la stessa cosa, giocava tantissimo e poi a forza di giocare non riusciva a reggere. Ha ammesso lui stesso parlando con i giornalisti di essere un po’ stanco. Ogni giocatore ovviamente ha un organismo diverso, c’è da dire anche che lui non si fa male spesso, forse uno o due problematiche a stagione”.

“Lui o fa una partita quasi perfetta oppure un’altra in cui non c’è. Tutti si chiedono perché, nel giro di pochi giorni, un calciatore giochi una partita perfetta e poi un’altra in cui sparisce. Peraltro lui gioca meglio al Napoli che in Nazionale, poiché nella Polonia non ha compagni della stessa qualità. E non è un leader vero, non è un giocatore che trascina la squadra ma serve al meccanismo. La squadra con Zielinski gioca bene quando lui è in forma mentre lui gioca bene quando la squadra è in forma“.