Post contro Napoli, Fraschini: “Non mi vergogno, in quella città avete un problema”

La città di Napoli si ritrova di nuovo a dover affrontare un attacco razzista da parte di un uomo delle istituzioni. Stavolta questo proviene dal consigliere comunale di Pavia Niccolò Fraschini, il quale con una storia su Instagram ha ritenuto “sacrificabile” la città di Napoli in caso di un attacco di una potenza straniera nei confronti del nostro paese.

Il consigliere ha provato a giustificarsi nel corso del suo intervento in diretta nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, in cui ha anche inscenato un botta e risposta con lo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni. Di seguito quanto riportato dalla nostra redazione:

Fraschini: “Io ci tengo a fare una premessa: era una storia sul mio profilo privato, visualizzabile solo da amici. È un contenuto che ho ritenuto privato, forse sbagliando. Essendo un profilo chiuso con pochi follower, ritenevo di poter fare ironia liberamente. Mi sembra fuori luogo parlare di istigazione all’odio, si sta parlando di trattative di pace fra Ucraina e Russia dove l’Ucraina rinuncerà a Crimea e Donbass. Mi riferivo a questo contesto”.

De Giovanni: “Faccio i complimenti al consigliere, perché visto il suo ruolo non deve essere facile sottoporsi a questo contraddittorio. Non mi conosco col consigliere. Di solito capisco gli sfottò ma ora mi chiedo dove sarebbe l’ironia. Donbass e Crimea sono sottoposte ad un’aggressione con migliaia di morti, è come se succedesse una catastrofe naturale e ce la augurassimo anche a Napoli. Dove dovremmo ridere? È come se qualcuno a Napoli avesse scritto di essere contento per quella fila di bare di settentrionali morti. Me ne sarei immediatamente andato via da Napoli”.

Storia del consigliere Fraschini

Fraschini non ci sta: “Non mi vergogno, non intendo dimettermi”

Fraschini: “Evidentemente l’ironia è la caratteristica meno nota degli abitanti di Napoli, mi stanno arrivando tanti messaggi di napoletani un po’ permalosi. Capisco il commento di De Giovanni, ma nel mio post non c’era nessun tipo di augurio su Napoli. Non ho parlato di violenza, ma solo di rinuncia. Chiedere scusa? Non ho problemi a farlo, fatta la dovuta premessa. Se mi chiedete di scusarmi per le persone che si sono sentite offese dal post lo faccio, ma non mi vergogno delle cose che ho scritto. Vergognarsi e scusarsi anche a livello semantico sono cose diverse. Non intendo dimettermi, siamo ancora in un paese libero e deve finire questa cosa che uno si debba vergognare per le opinioni estroverse”.

De Giovanni: “Totò e Trosi quindi erano permalosi? Noi saremmo i primi a volercene andare in un posto in cui saremmo più graditi, ma facciamo anche noi l’Italia con la nostra creatività. La sua non è una legittima opinione, odiare non è un’opinione. La sua è una spaccatura che mantiene questo paese a fondo. I suoi elettori dovrebbero fare un bell’esame di coscienza.

Fraschini: “Sono già stato anche recentemente a Napoli e mi sono trovato benissimo. Io non odio nessuno, ho solo fatto dell’ironia nel mio profilo personale. Seguo il calcio e tifo la Juventus“.

Querela contro il consigliere Fraschini? La risposta dell’avvocato

Nel corso della diretta è intervenuto anche l’avvocato Luigi Gagliotti, il quale ha confermato l’esistenza di una possibilità di querela nei confronti del consigliere Fraschini. Di seguito quanto riportato:

“Ho sentito l’intervento del consigliere, anziché ricorrere a qualche argomentazione ha provato a rifugiarsi nell’ironia. Io sono un civilista, ma ho qualche conoscenza di penale. Sono stanco di questo atteggiamento, proveniente non da un uomo della strada ma da un uomo delle istituzioni. Querelabile? A titolo personale, depositerò una querela, con l’aiuto di amici che fanno questo lavoro, non consentirò che si offenda ancora questa città. Il consigliere dovrà spiegare ad un giudice cosa voleva dire con questo post, il risarcimento sarà devoluto in beneficenza all’Ucraina“.

“Tutti quelli che vogliono fare una querela, possono farla. La class action la vedo più problematica, ma tutti possono fare una querela in quanto cittadini di una città che, a detta del consigliere, dovrebbe sparire”.