Carmando da brividi su Maradona: “Continua a tifare Napoli anche se non c’è più”

Nel corso dello trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Salvatore Carmando. Egli rappresenta una storica figura per il Napoli, ricoprendo il ruolo di massaggiatore del club azzurro per più di 30 anni e stringendo un legame fortissimo con Diego Armando Maradona.

Nel corso del suo intervento, Carmando ha parlato tanto proprio del suo legame con El Pibe de oro, non nascondendo la sua emozione, rotta anche dalle lacrime.

Carmando in lacrime per Maradona: “Non doveva morire così”

“Non ho parlato di Maradona perché a me si è fermato il cuore quando è morto. Mi ha chiamato sia il giorno del mio compleanno, sia il giorno del suo prima che morisse. Una persona come Diego non deve morire così. Mi viene da piangere, è stata una persona importante che ha dato tanto a tante persone. Lasciamo stare la sua vita privata, ha amato la città di Napoli. Sono sicuro che anche sottoterra qualche volta si sveglia e urla: “Forza Napoli“.

“Tanti giornalisti mi hanno chiamato ma non ho risposto, voglio ricordare Diego nel silenzio. Io non ho mai accettato nulla da Diego e mi dà fastidio che alcuni pensano sia così. Non ho mai pensato ai soldi. Un giorno parlerò più di lui, ho cose molto importanti da dire”.