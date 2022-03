Atalanta: Gasperini sorride, il big recupera per la sfida contro il Napoli

Cresce l’attesa per la sfida tra Atalanta e Napoli, incontro di vitale importanza per entrambe le compagini. Per i bergamaschi c’è l’imperativo di ritornare in corsa, concretamente, per un posto in Champions League, mentre gli azzurri sanno di avere un’opportunità di lasciare il segno nella lotta Scudetto.

Non solo Luciano Spalletti ha buone notizie dall’infermeria, con Anguissa che sarà con ogni probabilità disponibile per la trasferta di Bergamo, ma anche il suo omologo nerazzurro Gian Piero Gasperini tira un parziale sospiro di sollievo.

Stando a quanto reso noto dall’edizione odierna di Tuttosport, Jeremie Boga sarà a disposizione degli orobici, dopo aver smaltito le noie fisiche che lo avevano fermato già prima della sosta.

Boga Atalanta (Getty Images)

L’ex Sassuolo – rientrato nelle scorse ore in gruppo – ha svolto in queste settimane diverse sessioni personalizzate a Zingonia, ma tutto lascia pensare che sarà convocabile per la sfida di domenica.

Francesco Fildi