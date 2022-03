Iniziata la missione Atalanta per il Napoli, tappa fondamentale per le speranze Scudetto della squadra, di quelle da non sbagliare per crederci fino all’ultimo, anche in virtù di quello che sarà l’altro big match di giornata (Juventus-Inter ndr) che farà perdere punti ad almeno una delle principali rivali.

Luciano Spalletti per l’occasione spera di recuperare quanti più uomini possibili, compreso Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista del Camerun, che ha strappato ieri il pass per Qatar 2022, ha accusato un problema muscolare nel corso di Napoli-Udinese e in questi ultimi dieci giorni ha svolto esclusivamente lavoro personalizzato.

A fare il punto sulle sue condizioni è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui l’ex Fulham corre verso il recupero, nella speranza di poter strappare la convocazione per la trasferta di Bergamo.

Napoli infortunio Anguissa (Getty Images)

“Nei due giorni di riposo concessi da Spalletti alla squadra non si è mai fermato, non interrompendo il suo ciclo di terapie. leri è stato valutato dallo staff medico, ha svolto allenamento personalizzato sul campo e poi lavoro in palestra”.

Una, potenziale, buona notizia per la squadra azzurra, ben consapevole che la fisicità di Anguissa può essere utile in un match come quello di domenica.

Francesco Fildi