Atalanta-Napoli, arbitrerà Di Bello: precedenti favorevoli

Volge al termine la sosta per le nazionali, che ha decretato la dolorosa mancata qualificazione della nazionale italiana ai mondiali. È arrivato il momento di tornare in campo per il Napoli e lo farà in una partita non banale: la trasferta di Bergamo contro l’Atalanta.

Questa gara assume dei contorni ancora più delicati alla luce delle assenze a cui saranno costretti gli azzurri, cioè quelle di Di Lorenzo per infortunio e di Rrrahmani e Osimhen per squalifica.

Marco Di Bello

Atalanta-Napoli, arbitrerà Di Bello, Aureliano al Var

Sono state svelate anche le designazioni arbitrali per questa partita: ad arbitrare il match sarà Di Bello. L’arbitro, originario di Brindisi, ha arbitrato già tre volte il Napoli in questa stagione: nella trasferta contro il Genoa, nella partita casalinga contro la Sampdoria e nella trasferta contro la Lazio. Queste gare si sono concluse tutte e tre con la vittoria deli azzurri.

Questa la sestina completa:

DI BELLO

ALASSIO – DEL GIOVANE

IV: MASSA

VAR: AURELIANO

AVAR: LONGO