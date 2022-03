Atalanta-Napoli, dato impressionante: succederà domenica

Il Napoli affronterà l’Atalanta domenica a Bergamo in una partita che potrebbe segnare il destino della stagione azzurra. Giunti ormai alla 31ª giornata di Serie A, ogni partita può essere decisiva per determinare le sorti degli uomini di Spalletti che allo stato dei fatti sono ancora in corsa per la vittoria dello Scudetto.

FOTO: Stadio Atalanta biglietti esauriti settore ospiti

E allora ecco che i tifosi partenopei hanno deciso di mostrare tutta la loro passione e il loro affetto per sostenere la squadra nella difficile trasferta dello Gewiss Stadium contro l’Atalanta, attualmente quinta in classifica. I biglietti del settore ospiti dell’impianto bergamasco, infatti, risultano già completamente esauriti sul portale online Vivaticket.