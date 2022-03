GeVi Napoli Basket, Gudaitis si presenta: “Voglio portare entusiasmo e punti. Napoli mi piace, facile accettare”

Il Napoli Basket ha ingaggiato il giocatore Lituano Arturas Gudaitis. Oggi al PalaBarbuto il classe ’93 ha tenuto la conferenza stampa di presentazione in cui ha parlato degli obiettivi personali e di squadra, insieme al Presidente Federico Grassi e al coach Maurizio Buscaglia.

II presidente Grassi: “Innanzitutto volevo ringraziare il coach e il direttore sportivo per aver portato qui a Napoli un giocatore di questa qualità. Poi voglio ringraziare i nostri tifosi che ci hanno dato una grossa mano e ora spero che continueranno a supportarci riempiendo tutto il palazzetto, visto che ci sarà la capienza al 100%. Posso iniziare a dire che faremo un mini abbonamento per le prossime due partite. La mia speranza è che una parte dei tifosi ci possa seguire anche a Treviso che può essere un crocevia per la salvezza“.

Il coach Buscaglia: “La cosa che voglio dire su Gudaitis che ha dato grande disponibilità a trasferirsi qui. Vivere questi momenti e avere grande entusiasmo nel lavorare a questi colpi è stato un grande momento. Siamo concentrati sull’obiettivo: lui va inserito in questo contesto ed è un giocatore di livello. Può aiutare tutti a migliorare. I tifosi sono stati e sono fantastici: spero possano aiutarci ogni domenica”.

La conferenza di Gudaitis

“Voglio ringraziare il Presidente e il coach per questa opportunità. La mia più grande motivazione è quella di crescere e fare sempre meglio. Non parlo molto ma mi sento davvero molto motivato”.

Fisicamente come stai? “Nell’ultimo periodo non ho giocato moltissimo ma la mia caviglia sta bene. Mi sto allenando per stare sempre meglio e in questo momento mi sento bene”.

Obiettivi? “Il mio obiettivo principale è quello di portare sempre più entusiasmo e aiutare la squadra a fare sempre meglio. Ho visto gli ultimi due match e conoscevo solo di vista tutti i ragazzi. Avere un altro lituano in rosa mi farà bene per inserirmi al meglio”.

Com’è il campionato italiano? “So che è molto competitivo e fisico: devi avere un grande atletismo per fare bene qui. Devo dire che è anche simile a dove ho giocato in passato”.

Che impatto hai avuto qui a Napoli? “Difficile da dire perché sono qui da poco. A Napoli non ero mai stato ma ne ho sentito parlare molto. A primo impatto mi è piaciuta molto, così come mi piace anche tutta l’Italia e mi è piaciuta Milano”.

Come ti hanno convinto ad accettare Napoli? “Il coach è deciso e diretto e questo mi piace. Di lui posso dire solo cose buone. Abbiamo le stesse idee e venire qui è stata un’ottima decisione. Mi piace il coach e il suo modo di vedere il basket”.

Cibo di Napoli? “L’Italia è già nel mio cuore, anche se non sono stato troppo in giro: il cibo e le persone sono incredibili”.

Conferenza Gudaitis Napoli Basket

Presidente Grassi: “Devo ringraziare i miei dirigenti per il colpo che hanno lavorato senza sosta. Devo ringraziare anche gli sponsor che ci hanno dato una mano in questa operazione. Vogliamo pian piano alzare l’asticella. Quest’anno pensiamo alla salvezza, poi penseremo all’anno prossimo e a non commettere gli stessi errori di quest’anno. Abbiamo pensato di poter sfruttare qualche occasione di mercato, l’abbiamo avuta e ora pensiamo al campionato“.

Coach Grassi: “Lui è un grande lavoratore, ha un’etica importante. Ha sempre una parola buona per i compagni. In queste poche ore già si vede, io lo conosco. Posso dire che è davvero un gran ragazzo