Sfida tra Napoli e Milan sul mercato: occhi in Spagna

Non c’è solo il Napoli sulle tracce di Adnan Januzaj. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, il trequartista belga classe 1995 sarebbe finito anche nel mirino del Milan.

Mino Raiola, agente del calciatore, avrebbe già cominciato a proporre il suo assistito al miglior offerente. Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti rossoneri, valutano con molto interesse il profilo dell’ex Manchester United.

L’intenzione del club sarebbe quella di rinforzare il reparto offensivo senza spese esorbitanti per essere particolarmente competitivi in campionato e in Champions League.

Januzaj ha un contratto con la Real Sociedad in scadenza la prossima estate e, secondo As, Raiola avrebbe interrotto da tempo i contatti con la società basca in attesa di valutare nuovi orizzonti di mercato.

FOTO: Imago – Calciomercato Napoli Januzaj

Januzaj, ruolo e caratteristiche

Adnan Januzaj nasce come ala destra, ma può giocare anche a sinistra o come trequartista. Il calciatore attualmente milita nella Real Sociedad, con cui questa stagione ha totalizzato 36 presenze, 4 gol e 3 assist.

Il fantasista belga vanta un passato al Manchester United e al Borussia Dortmund, ma non è mai riuscito ad affermarsi in maniera incisiva in nessuna delle due piazze. L’esperienza in Spagna con la Real Sociedad rappresenta quella più prolifica della sua carriera.

Januzaj è alto 1 metro e 80 centimetri, ma il fisico esile e veloce gli permette di essere molto bravo nel dribbling. Tecnicamente ineccepibile, è dotato di un ottimo controllo di palla e di notevole agilità.