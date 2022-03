Atalanta, Percassi contro gli arbitri: “È successo troppe volte”

In occasione della consegna della Laurea Magistrale Honoris Causa in Marketing, consumi e comunicazione il presidente dell’Atalanta, Antonio Percassi, ha parlato anche dei numerosi torti arbitrali che hanno sfavorito gli orobici durante il corso di questa stagione. Di seguito quanto evidenziato:

FOTO: Imago – Antonio Percassi Atalanta

Sentite la minaccia delle squadre che vi inseguono per il quarto posto?

“Tutte le squadre in corsa sono forti, comprese quelle al vertice, è tutto da giocare. C’è da sperare di non subire altri errori madornali, come è successo, abbiamo perso tanti punti per questi errori inaspettati“.