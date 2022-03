Statua Maradona, l’assessore Ferrante frena l’entusiasmo: “Non siamo ancora pronti”

Durante la trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, sono intervenuti l’assessore allo sport del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante, e Domenico Sepe, l’artista che ha realizzato la statua di Diego Armando Maradona.

I due hanno commentato le dichiarazioni dello stesso artista, che si auspicava la statua venisse installata all’esterno dello stadio prossimo 10 maggio o il 5 luglio. Inizialmente queste date erano state prese come definitive, fino alla smentita sia dell’assessore, che dell’artista stesso. Di seguito le loro dichiarazioni:

Ferrante: “Servirà tempo”

Ferrante: “Non siamo ancora pronti, infatti mi sono un po’ stupita che abbia individuato delle date già precise. Forse Domenico Sepe ha già consegnato la pratica civile. Non dipende più dal Comune, mi auguro che si possa tenere fede alla data del 10 maggio”.

Sepe: “Da tifoso e da cittadino napoletano mi auguro che, per il 10 maggio o per il 5 luglio, si possa fare. È un auspicio, non una data certa“.

Domenico Sepe lavora sulla statua di Diego Armando Maradona

“Ci sono problemi per la creazione del museo”

“Dobbiamo mettere mano anche allo Stadio, ci sono delle parti che vanno messe a posto. Speriamo che la Regione ci dia una mano perché servono tanti soldi”.

“Ho fatto una richiesta ai vari Municipi, che hanno la giurisdizione, di farmi un resoconto di tutti i campetti e di mandarmi anche dei progetti per quando arriveranno i fondi, che al momento non ci sono. Speriamo di riuscire una volta che ci saremmo riassestati”.

“I cimeli per Maradona sono custoditi negli uffici comunali all’interno dello Stadio, in attesa di capire dove si potrebbe fare questo museo”.

“La parte sottostante allo Stadio ha delle irregolarità, quindi è impossibile fare lì il museo. Anche nella zona dei garage fatti per Italia ’90. Bisogna chiamare l’assessore Cosenza, servirà il suo aiuto”.