Statua Maradona di nuovo allo Stadio: deciso dove e quando!

Il 25 novembre nel giorno del primo anniversario della scomparsa di Diego Armando Maradona, è stata esposta davanti allo Stadio che porta il suo nome la statua a lui dedicata. Dopo quella celebrazione, però, la scultura è stata riposta nuovamente nella bottega di Domenico Sepe, artista che l’ha realizzata, in attesa della conclusione dell’iter per l’istallazione permanente.

Statua Maradona di Domenico Sepe

Secondo quanto riportato dall’edizione napoletana di Repubblica, la statua del D10S verrà posizionata dinanzi ai Distinti, in modo tale da renderla visibile a tutti i tifosi. Domenico Sepe ha dichiarato che l’obiettivo è quello di posizionarla in maniera definitiva il 10 maggio, anniversario dello scudetto, o, nel caso in cui non si riuscisse per quella data, il 5 luglio, giorno in cui Diego arrivò al San Paolo.

Alla statua attualmente mancano i permessi per essere collocata fuori allo Stadio, ma l’iter burocratico ha già avuto inizio a dicembre. Nei primi di marzo c’è stato il sopralluogo del geologo e sono stati effettuati i carotaggi.

La statua verrà collocata su un basamento più alto del cancello, in modo tale da consentirne la visibilità a tutti.