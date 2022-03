Maggio sicuro: “Zanoli può essere il futuro, il Napoli deve fare una cosa”

Christian Maggio ha rilasciato un’intervista in esclusiva ai microfoni della nostra redazione. Tanti i temi trattati nel corso dell’intervento, a partire da quelli relativi al Napoli, squadra in cui Maggio ha militato per ben 10 anni.

In particolare, Maggio ha detto la sua relativamente ad un giovane di prospettiva del club azzurro come Alessandro Zanoli.

Il terzino potrebbe debuttare da titolare in Serie A nella partita di domenica contro l’Atalanta per sostituire Di Lorenzo, il quale sarà assente per l’infortunio patito nell’ultima gara prima della sosta contro l’Udinese. L’altra alternativa sulla fascia destra, Malcuit, si trova invece in precarie condizioni fisiche, oltre ad essere già certo di lasciare il club azzurro nella prossima estate alla scadenza del suo contratto.

Napoli Zanoli (Getty Images)

Maggio promuove Zanoli: “Perfetto in questo momento”

Domenica contro l’Atalanta potrebbe giocare Alessandro Zanoli: pensi possa essere il futuro del club?

“Zanoli lo conosco e ne parlano tutti benissimo. Quello che interessa di più è che sia giovane e italiano. Spero riesca a ricavarsi un po’ di spazio in un Napoli molto competitivo e che si sta giocando qualcosa di importante. In questo momento sarebbe perfetto affidarsi ad un giovane. A lui auguro il meglio e di fare davvero grandi cose. Spero che il Napoli, in generale, possa tirare su dei giovani talenti e di farli crescere nel miglior modo possibile per portare in auge un po’ di italianità che manca”.