Atalanta, Zapata disponibile contro il Napoli? Parla il dirigente

Atalanta-Napoli sarà un match fondamentale per queste due squadre, che stanziano entrambe nelle zone alte della classifica ma con obiettivi diversi: gli azzurri proveranno a mantenere la scia delle due milanesi per sognare ancora lo scudetto, gli orobici sono a caccia di punti per tentare di continuare a credere alla qualificazione in Champions League.

L’Atalanta deve fare i conti da un po’ con la pesantissima assenza di Duvan Zapata, la cui ultima presenza risale al match del 6 gennaio contro il Cagliari. Il colombiano sta provando però un recupero più veloce delle previsioni, che davano la sua stagione praticamente già per finita. Ci si chiede se esista addirittura la possibilità di vederlo in campo domenica contro il Napoli.

Foto: Getty Images- Duvan Zapata

Zapata in campo contro il Napoli? Le parole di Percassi

Ha parlato anche delle sue condizioni l’amministratore delegato della società Luca Percassi nel corso di un’intervista rilasciata a L’Eco di Bergamo. Di seguito quanto riportato dalla nostra redazione:

“Credo di poter dire che a fine mese rientrerà definitivamente a Zingonia e inizierà il suo rientro in gruppo. Solo da quel momento si potranno capire bene i tempi di recupero“.