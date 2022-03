Non è affatto un mistero che il futuro di David Ospina possa essere lontano da Napoli. Il suo contratto scade il prossimo giugno e le ultime voci confermano la distanza tra il portiere colombiano e la società partenopea.

Il Napoli potrebbe così risolvere, definitivamente, l’eterno ballottaggio tra Ospina e Meret, con quest’ultimo che dovrebbe diventare così il portiere titolare azzurro.

C’è anche l’Inter sul colombiano

Non solo il Real Madrid, ma anche l’Inter sarebbe sulle tracce di Ospina. A rivelarlo è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, sottolineando come le richiesta del calciatore siano distanti dai nuovi parametri imposti da Aurelio De Laurentiis.

Inter Insigne Marotta

La società nerazzurra potrebbe farsi avanti nel caso in cui Samir Handanovic dovesse rifiutare il ruolo di secondo ad Andre Onana, che sarà il portiere titolare a partire dal prossimo anno.

Fiducia a Meret e addio a Ospina

Diverse sono le voci di mercato che vedono protagonista anche Alex Meret che, secondo il quotidiano, diventerà il primo portiere a partire dal prossimo anno.

“In Meret credono tutti – si legge – e il desiderio di incontrare il management del portiere per discutere del prolungamento ha bisogno esclusivamente di un appuntamento. C’è il rischio, da scongiurare, che Meret si svincoli a zero tra quindici mesi. Ma soprattutto c’è nel Napoli il desiderio di offrirgli certezze, sistemandogli al fianco un vice rassicurante ma non ingombrante“.

Francesco Fildi