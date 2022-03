Calciomercato Napoli: il club si muove per Meret, in Serie A

Il Napoli a fine stagione sarà chiamato a sciogliere il nodo relativo al ballottaggio in porta tra David Ospina e Alex Meret. Il colombiano è in scadenza di contratto, mentre l’ex Udinese ha un anno in più di contratto.

Un duplice scenario che impone una scelta categoria e definitiva al club azzurro: per uno dei due sarà rinnovo e permanenza, mentre per l’altra sarà addio.

Il Torino sogna il friulano

Le estimatrici per entrambe non latitano, visto che entrambi sarebbero disponibile a condizioni economiche favorevoli per le ragioni spiegate in precedenza.

Diverse sono le sirene che arrivano dalla stessa Serie A per Meret, che sarebbe il grande sogno del Torino di Urbano Cairo.

Napoli’s Italy’s goalkeeper Alex Meret warms up prior to the Europa League football match between FC Barcelona and SSC Napoli at the Camp Nou stadium in Barcelona on February 17, 2022. (Photo by LLUIS GENE / AFP) (Photo by LLUIS GENE/AFP via Getty Images)

A rivelarlo è l’edizione odierna di Tuttosport:

“Il grande sogno si chiama Alex Meret, attualmente fermo per la frattura della terza e quarta vertebra lombare che si è procurato in allenamento. Rischia di aver chiuso anzitempo la stagione e in precedenza Spalletti gli ha preferito David Ospina,

Il goalkeeper friulano costa molto e non sarà facile arrivare a lui, Anche perché il Napoli deve decidere cosa fare. O meglio: continuare a puntare su Ospina, 33 anni, o affidarsi a lui? Se si dovesse optare per la prima soluzione il giocatore chiederà, ovviamente, di essere ceduto; e a quel punto i granata potrebbero provarci con decisione“.

Francesco Fildi