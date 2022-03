Mertens: una mossa può essere decisiva per il rinnovo, la situazione

Dries Mertens e una storia tutta da scrivere per il rinnovo. La situazione è ormai nota a tutti: difficilmente il club azzurro eserciterà l’opzione per il rinnovo annuale, prevista nell’accordo in essere.

A ribadirlo è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, spiegando come l’attuale ingaggio (4,5 milioni di euro) sia fuori dai parametri della società azzurra.

Tuttavia, il belga non perde la speranza e si augura di potersi ritagliare un ruolo da protagonista in questo finale di campionato. Servirà uno sforzo notevole in campo ma anche in termini economici: cosa che il classe ’87 farebbe volentieri pur di restare all’ombra del Vesuvio.

Napoli’s Belgian forward Dries Mertens reacts during the Italian Serie A football match between Napoli and Udinese on March 19, 2022 at the Diego-Maradona stadium in Naples. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)

Una mossa che – spiega il quotidiano – potrebbe essere decisiva, in positivo. Soprattutto adesso che in casa arrivato Ciro Romeo, napoletano di nascita, di nome e di cuore.

Francesco Fildi