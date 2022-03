Kalidou Koulibaly rappresenta, sicuramente, una delle figure più influenti all’interno dello spogliatoio del Napoli, che sarebbe a sua volta sempre più convinto a blindarlo per il futuro.

Il contratto del senegalese scadrà nel 2023, ma si rincorrono sempre più le voci di un possibile prolungamento di contratto e sull’eventualità che l’ex Genk possa diventare il nuovo capitano azzurro con la partenza di Lorenzo Insigne a fine stagione.

I dettagli del nuovo accordo

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de La Repubblica, secondo cui Koulibaly rinnoverà il suo contratto con i partenopei.

“La società – si legge sulle colonne del quotidiano – ha in mente di proporgli una riduzione confermando però lo status di calciatore più pagato della rosa”. La nuova offerta è stimata sui cinque milioni di euro annui per ulteriori tre anni.

Koulibaly Napoli (Getty Images)

Un vero e proprio allo strappo alla regola per il Napoli, considerando la nuova filosofia alla propria politica di ingaggi.

Capitano a vita

Non solo l’aspetto economico per convincere il roccioso difensore senegalese a firmare. Come già detto poc’anzi, dietro c’è anche la volontà del Napoli di affidargli la fascia di capitano.

Così facendo, Koulibaly potrebbe chiudere anche la sua carriera con la maglia azzurra, con l’obiettivo Scudetto che resta un ricorrente sogno nella mente del numero 26.

Eventualità che è gradita dallo stesso calciatore, pronto a mettere nero su bianco per diventare, a tempo indeterminato, il leader in casa azzurra.

Francesco Fildi