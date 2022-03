Novità dalla Nazionale, scelta del CT Mancini su Insigne: il Napoli sorride

Dopo l’eliminazione dagli spareggi di qualificazione al Mondiale per Qatar 2022, la Nazionale Italiana tornerà in campo martedì per un match amichevole contro la Turchia.

Il CT Mancini – riporta Sky Sport – ha deciso di lasciar tornare ai propri club di appartenenza alcuni calciatori. Tra questi c’è anche Lorenzo Insigne, che così farà ritorno al Napoli e si metterà subito a disposizione di Luciano Spalletti per preparare la delicata sfida contro l’Atalanta.

Insigne Italia (Getty Images)

Gli altri calciatori tornati a casa sono Verratti, oltre agli acciaccati Berardi e Gianluca Mancini. Lasciano il ritiro anche Jorginho e Immobile che, come Insigne, rientrano in una turnazione che li vedrà riposare.