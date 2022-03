FOTO – Gigi D’Alessio e il messaggio da brividi per il figlio Luca

L’artista napoletano Gigi D’Alessio, nonché noto tifoso azzurro, apre il cuore sui social e scrive al figlio Luca, che quest’oggi festeggia il suo compleanno.

Un messaggio da brividi è apparso in questi minuti sull’account Instagram del cantante per il suo secondogenito, meglio conosciuto come LDA e balzato all’attenzione di tutti grazie alla sua partecipazione – tuttora in corso – al programma ‘Amici‘

“Ti ho visto nascere, crescere… e ora ti vedo diventare adulto, giorno dopo giorno, percorrendo la strada che hai scelto, con tutte le sfide e le difficoltà che comporta“, scrive Gigi D’Alessio.

“Hai voluto fare da solo, trovare il tuo spazio nel mondo della musica, e io sono orgoglioso di ciò che stai riuscendo a fare solo con le tue forze. Ti seguo da spettatore silenzioso, e faccio il tifo per te, da sempre e per sempre“.