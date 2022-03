“Difficilmente De Laurentiis potrà pareggiare l’offerta del Torino”, beffa per il Napoli?

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alberto Gervasi, giornalista di Tuttosport. Ecco quanto evidenziato:

“Belotti in queste settimane è già libero di decidere il proprio futuro, dato che è in scadenza. C’è un interesse da parte del Napoli e in questa situazione aumenta l’appeal. Il Napoli dovrà capire se sarà addio con Mertens e guarda ai calciatori in odore di svincolo. Belotti, nonostante qualche infortunio negli ultimi due anni, è un giocatore di livello. In azzurro potrebbe arrivare non per fare il titolare.

Penso che tra aprile e maggio ci sarà qualcosa di decisivo. Nelle stagioni precedenti c’erano interessamenti più concreti per Belotti da parte di squadre italiane e internazionali, l’aveva trattato l’Atletico Madrid ma ora la situazione è diversa. Sul piatto c’è un’offerta di 3,5 milioni da parte di Cairo più 1 milione alla firma, ma il giocatore si sta guardando intorno per capire se c’è la possibilità di salire di livello cercando di capire chi potrà affondare il colpo su di lui. Oltre al Napoli in Italia ci sono le milanesi, la Juventus, mentre l’Atalanta più no che sì per la presenza di due punte e per il tetto ingaggi.

Andrea Belotti, Torino

Attualmente Belotti guadagna 1,8 milioni, Cairo arriva fino a 3,5. Non penso De Laurentiis possa pareggiare l’offerta, ma con qualche bonus alla firma ci potrebbe arrivare. Il mercato ormai non si ferma, non è solo estivo e invernale.

Secondo me Osimhen in questo momento è imprescindibile per il Napoli, non penso Spalletti possa avallare alla sua partenza. Belotti rappresenta un’alternativa ideale a Osimhen, perché a differenza di Petagna è disponibile a sacrificarsi su tutto il fronte offensivo. Per caratteristiche potrebbe fare bene al Napoli. Da capire se la società partenopea deciderà di affondare il colpo. Belotti non vorrebbe il Napoli, è noto che preferisca il Milan o restare nel nord Italia. Chiaramente nessuna preclusione dal punto di vista ambientale, semplice scelta di famiglia“.