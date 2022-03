Zanoli su Di Lorenzo: “Vi spiego cosa rappresenta per me”

Alessandro Zanoli, giovane terzino del Napoli, ha parlato poco fa ai microfoni di Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Il classe 2000 ha parlato anche del rapporto con il suo compagno di reparto, Giovanni Di Lorenzo.

Di Lorenzo Napoli (Getty Images)

Zanoli: ”Di Lorenzo un esempio per me. Lo ammiro”

Domenica prossima, contro l’Atalanta, Zanoli potrebbe sostituire Giovanni Di Lorenzo, a causa dell’infortunio al ginocchio. E proprio il terzino della Nazionale è un esempio per il classe 2000 del Napoli.

Di Lorenzo? “Lui è uno dei migliori nel suo ruolo in Europa. Per me è fonte d’ispirazione, guardarlo e tenerlo d’esempio per me è importantissimo”.