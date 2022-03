Jessica Ziolek, l’ex di Milik non dimentica: “Potrei tornare a Napoli”

La città di Napoli con le sue bellezze naturali e il calore della gente riesce a far innamorare davvero chiunque. Turisti, visitatori e anche gli stessi calciatori che arrivano all’ombra del Vesuvio per giocare nella squadra partenopea.

E capita spesso che a restarne incantanti siano anche le famiglie dei giocatori, in primis mogli e fidanzate. Anche chi poi lascia la città resta legato a Napoli, come se a unire i sentimenti ci fosse un filo invisibile. Tra chi ha lasciato da poco la città napoletana, ma continua a portarla nel cuore c’è anche Jessica Ziolek, ex compagna di Arek Milik.

Jessica Ziolek, ex fidanzata di Milik

L’ex fidanzata del centravanti polacco, oggi al Marsiglia, ha passato 4 anni con Arek a Napoli. Poi la separazione dal calciatore e il ritorno in Polonia. Sia Jessica che Milik oggi hanno voltato pagina e vivono una nuova relazione, ma la bella modella non ha dimenticato Napoli.

Infatti, come si può vedere attraverso alcune Instagram Stories, gli è stato chiesto per quale squadra italiana faccia il tifo e lei ha pubblicato lo stemma della squadra azzurra aggiungendo anche il celebre coro “Un giorno all’Improvviso”. Ma non solo: a chi gli ha chiesto se prima o poi tornerà a Napoli lei ha risposto che presto potrebbe tornarci in vacanza per qualche giorno.

ECCO I MESSAGGI: