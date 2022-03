Malcuit: il Napoli non ha più dubbi, la scelta per il futuro

Nelle prossime settimane il Napoli potrebbe fare affidamento anche su Kevin Malcuit per sostituire Giovanni Di Lorenzo, infortunatosi nel corso del match contro l’Udinese che sarà assente almeno per un mese.

Il francese si gioca la maglia da titolare con Alessandro Zanoli ed è rientrato tra i convocati di Luciano Spalletti dopo le noie al polpaccio patite negli ultimi tempi.

16th September 2021 King Power, Leicester, England UEFA Europa League Football, Leicester City versus Napoli Kevin Malcuit of Napoli PUBLICATIONxNOTxINxUK ActionPlus12323058 GrahamxWilson

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport chiarisce anche quello che sarà il suo futuro in casa Napoli. Il suo contratto scade il prossimo 30 giugno, ma gli azzurri – si legge – hanno deciso di non prolungargli ulteriormente l’accordo. Per questo motivo, l’esterno ex Lille dirà addio a fine stagione.

Francesco Fildi