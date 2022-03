Situazione infortuni, novità su Malcuit e Anguissa in vista di Atalanta-Napoli

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha parlato delle condizioni fisiche di Malcuit e Anguissa alla nota emittente televisiva dopo la sessione d’allenamento odierna. Di seguito quanto evidenziato:

FOTO: Imago – Malcuit Napoli

Le condizioni di Anguissa e Malcuit

“Cresce la condizione di Malcuit per sostituire Di Lorenzo: settimana prossima potrebbe tornare in gruppo. Se non sarà pronto, giocherà Zanoli“.

“Non ci sono invece particolari apprensioni per le condizioni di Anguissa: avrà un po’ di giorni per prepararsi al meglio e a Bergamo con l’Atalanta ci sarà“.