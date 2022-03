Jorginho, l’agente: “Ritorno in Serie A? Vi dico qual è la sua priorità”

Joao Santos, agente di Jorginho, ha rilasciato al talk-show QSVS delle dichiarazioni in merito al futuro del suo assistito. Di seguito quanto riportato dal noto giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira sul proprio account Twitter:

FOTO: Imago – Jorginho Chelsea Calciomercato

Le parole di Joao Santos

“La filosofia del Chelsea è di fare i rinnovi all’ultimo minuto. La priorità è il rinnovo con i Blues, sennò di tornare in SerieA. Volontà di giocare in Italia c’è sempre. Juventus? Sarebbe presa in considerazione”.

IL TWEET DI SCHIRA:

