Provocazione a Milan e Inter: “Atalanta-Napoli decide lo Scudetto”

Stiamo assistendo ad un campionato di Serie A davvero mai così equilibrato. Milan, Napoli e Inter si trovano raccolte in pochissimi punti e tutto può ancora accadere da qui a fine campionato.

La prossima giornata presenterà degli incroci davvero delicati, con il Napoli impegnato a Bergamo contro l’Atalanta e l’Inter a Torino contro la Juventus: due grandi big match che potrebbero rilanciare le ambizioni scudetto di queste due squadre oppure far scappare definitivamente il Milan, che sfiderà il Bologna a San Siro.

Foto: Getty Images- Napoli

Pistocchi: “Napoli-Atalanta decide lo Scudetto”

Nel corso di Club Napoli All News, in onda su Teleclubitalia, ha detto la sua su questa appassionante lotta anche il giornalista Maurizio Pistocchi, che ha rivelato come a detta sua la prossima giornata sia davvero decisiva per vedere chi si porterà a casa questo campionato.

Di seguito quanto riportato dalla nostra redazione:

“Bergamo per me è il crocevia per il sogno scudetto, secondo me se gli azzurri vincono contro l’Atalanta conquistano il campionato, al contrario diventerebbe davvero dura”.

“L’avversario più da temere per il Napoli mi sembra che possa essere il Milan che però ha un calendario più difficile, mentre invece l’Inter se vince a Torino con la Juventus riapre a tutti gli effetti il suo campionato.”