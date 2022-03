Macedonia, Ristovski mette Insigne nel mirino: “Può succedere domani”

Domani sera l’Italia si gioca una grande fetta di futuro contro la Macedonia per la qualificazioni ai Mondiali di Qatar2022. Gli Azzurri giocheranno contro la Selezione del CT Milevski che, in conferenza stampa, ha parlato della sfida ad altissima intensità. Con lui c’era il difensore Stefan Ristovski che ha parlato della sfida contro Insigne.

“Sono fiero di giocare per questa Nazionale, non c’è una motivazione più grande rispetto al giocarsi una partita valida per l’accesso al Mondiale. Siamo pronti a scendere in campo e a dare il massimo”.

Insigne? “Può essere pericoloso e fare la differenza, ne sono certo“.

Insigne Italia (Getty Images)

Italia-Macedonia, Ristovski: “Sono fortissimi”

In conferenza stampa, Stefan Ristovski ha parlato dell’Italia e dei problemi che possono portare gli Azzurri alla Selezione giallorossa.

“Nell’Italia sono tutti campioni. Non è un caso se sono campioni d’Europa. Le assenze della loro difesa non sono un vantaggio per noi. Cercheremo di sfruttare le loro difficoltà ma hanno tanti campioni. Siamo concentrati, possiamo portare a casa la qualificazione”.