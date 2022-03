“Ambrosino contro l’Atalanta? Impossibile!”: duro rimprovero al Napoli

Il Napoli è atteso dopo la sosta ad una partita davvero difficile come la trasferta di Bergamo contro l’Atalanta. Gli azzurri dovranno però affrontare il match in una situazione davvero delicata fra infortuni e squalifiche: sono sicure infatti le assenze di Di Lorenzo per infortunio e di Rrrahmani e Osimhen per squalifica. Diversi poi sono i giocatori da valutare nei prossimi giorni, fra cui Anguissa e Petagna.

Particolarmente pesante sarà proprio l’assenza di Victor Osimhen, vero trascinatore del Napoli nell’ultimo periodo e autore di due doppiette consecutive. Il rischio di una contemporanea assenza anche di Petagna riduce davvero all’osso l’attacco degli azzurri, con Mertens che si ritroverebbe praticamente costretto a disputare 90 minuti.

Giuseppe Ambrosino

Iacomino: “Ambrosino deve fare prima esperienza”

Viste queste assenze, stuzzica l’idea di una possibile convocazione per Giuseppe Ambrosino, punta della primavera azzurra e autore di ben 14 gol nel Campionato Primavera.

Nel corso dell’intervista della nostra redazione all’intermediario e talent chief Luigi Iacomino abbiamo chiesto se questa possibilità possa davvero essere presa in considerazione.

Di seguito un estratto dell’intervista:

A Bergamo contro l’Atalanta il Napoli si giocherà una porzione di scudetto, ma dovrà farlo senza Osimhen squalificato e probabilmente senza Petagna infortunato. Abbiamo lanciato l’idea della convocazione di Ambrosino in prima squadra: credi sia pronto per un salto di questo tipo?

“Purtroppo devo dirti ad ora no. Non può giocare in prima squadra per un deficit che paga per colpe non sue, in quanto il Napoli non investe nelle figure del settore giovanile e dalle Under non ha svolto un lavoro che gli permetta a 19 anni di giocare in Serie A. Deve fare prima esperienza in Serie B e Serie C. Credo che in futuro, seguendo un certo percorso, possa diventare un giocatore da Serie A“.