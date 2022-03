Apprensione in queste ore in casa Napoli per le condizioni di Frank Zambo Anguissa, che da settimane è alle prese con diversi problemi fisici e con quelle che probabilmente sono le scorie dei suoi sforzi in Coppa d’Africa. Il numero 99 non ha risposto alla convocazione della sua Nazionale, per provare a essere disponibile per il match contro l’Atalanta.

In ogni caso, il centrocampista del Camerun è una risorsa fondamentale per gli azzurri, che contano di riscattarlo al termine della stagione dal Fulham.

Si prova lo sconto

Non è mistero, frattanto, che il Napoli cercherà di strappare uno sconto sui 15 milioni di euro fissati per il riscatto definitivo del cartellino di Anguissa.

Calciomercato Napoli Anguissa (Getty Images)

Secondo quanto rivelato da Il Mattino oggi in edicola, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli proverà a strappare uno sconto di 4 milioni di euro, anche alla luce dei problemi fisici accusati nel corso di questa seconda parte di stagione.

Francesco Fildi