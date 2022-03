Italia, incubo Covid prima dei playoff Mondiali: l’indiscrezione di Marcolin

Dario Marcolin, ex calciatore e allenatore, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione “Radio Goal” per rivelare un’indiscrezione relativa alla Nazionale italiana di calcio. Di seguito quanto evidenziato:

“Vi do un’indiscrezione, ancora non verificata: 5 calciatori positivi al Covid nel gruppo della Nazionale. Positivi anche due membri dello staff”.

FOTO: Imago – Italia Mancini Insigne

La Nazionale si è riunita in vista del prossimo impegno contro la Macedonia del Nord, valido per la qualificazione ai mondiali in Qatar del prossimo inverno. Di seguito i convocati del CT Mancini, tra i quali figurano tre calciatori del Napoli:

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Pierluigi Gollini (Tottenham), Salvatore Sirigu (Genoa);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Lione), Alessandro Florenzi (Milan), Luiz Felipe (Lazio), Gianluca Mancini (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Sampdoria), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Joao Pedro (Cagliari), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo) Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Roma).