Fabian e Osimhen: è successo durante Napoli-Milan, c’entra il mercato

Fabian Ruiz e Victor Osimhen sono due delle punte di diamante a disposizione di Luciano Spalletti per il suo Napoli e, proprio per questo, sono sotto la lente d’ingrandimento dei vari club in giro per l’Europa.

Club che ci ha provato concretamente a gennaio è stato il Newcastle, club di Premier League che con l’avvento della nuova proprietà cerca di diventare una delle realtà affermate del calcio inglese.

Emissario al Maradona durante Napoli-Milan, il retroscena

Nonostante la doppia offensiva rispedita al mittente, i bianconeri d’Inghilterra non mollano comunque la presa per i due calciatori azzurri.

BARCELONA, SPAIN – FEBRUARY 17: Piotr Zielinski of SSC Napoli (L) celebrates with teammates Lorenzo Insigne, Victor Osimhen, Fabian Ruiz and Eljif Elmas of SSC Napoli after scoring their team’s first goal during the UEFA Europa League Knockout Round Play-Off Leg One match between FC Barcelona and SSC Napoli at Camp Nou on February 17, 2022 in Barcelona, Spain. (Photo by Eric Alonso/Getty Images)

Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, il Newcastle ha inviato un emissario in missione allo stadio Diego Armando Maradona in occasione di Napoli-Milan. La missione è stata quella di osservare dal vivo sia Fabian che Osimhen, che restano obiettivi forti sul mercato a partire anche dalla prossima sessione.

Francesco Fildi