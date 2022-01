Calciomercato Napoli, svelata la risposta di De Laurentiis al Newcastle

Il calciomercato sta per concludersi e, come ogni calciomercato che si rispetti, negli ultimi giorni di mercato si rincorrono notizie e voci. Il Napoli, dopo aver ceduto Manolas ed averlo rimpiazzato con Tuanzebe, ha anche ufficializzato l’addio a fine stagione di Insigne. I rumors, però, non si asciano attendere.

Proprio negli ultimi due giorni, infatti, il Napoli è tornato al centro del calciomercato, anche se su voci in uscita. Il Newcastle infatti avrebbe contattato la società partenopea per intavolare una trattativa per due gioielli azzurri: Victor Osimhen e Fabiàn Ruiz.

NAPLES, ITALY – JANUARY 23: Victor Osimhen of SSC Napoli in action during the Serie A match between SSC Napoli and US Salernitana at Stadio Diego Armando Maradona on January 23, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Il Napoli ha però risposto con un fermo no a presunte offerte faraoniche per i due calciatori. Ciro Venerato, esperto di calciomercato, ha fatto il punto della situazione nel corso del Tg Sport Rai 2. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Amanda Staveley, manager del Newcastle, ha contattato pochi giorni fa il Napoli per chiedere i cartellini di Oshimen e Fabian Ruiz entro il 31 gennaio. Ci arrivano autorevoli conferme sul contatto diretto tra i 2 club. Aurelio De Laurentiis ha declinato subito la proposta non volendo fissare neppure il prezzo dei 2 cartellini. Tutto rinviato eventualmente a giugno“.