Di Lorenzo: i piani di Spalletti per sostituirlo, spunta un’ipotesi a sorpresa

Giovanni Di Lorenzo sarà costretto a stare lontano dal campo per diverse settimane a seguito dell’infortunio rimediato contro l’Udinese. Il terzino è, a oggi, il giocatore di movimento più presente da inizio stagione, dato che dimostra l’importanza del suo apporto alla causa.

Il giocatore domani sarà a Roma per effettuare le visite di controllo del caso sotto la supervisione del prof. Mariani. Per il momento, l’ex Empoli salterà sicuramente la sfida contro l’Atalanta ed è in fortissimo dubbio per le seguenti contro Roma e Fiorentina.

Situazione che costringe il tecnico Luciano Spalletti a valutare tutte le opzioni del caso. Due sono le alternative naturali: Kevin Malcuit e Alessandro Zanoli.

Tuttavia, potrebbe farsi largo un’ipotesi a sorpresa, stando a quanto si legge dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport: una soluzione, infatti, riguarderebbe Axel Tuanzebe.

Napoli Tuanzebe (Getty Images)

Il calciatore inglese finora non ha trovato spazio nelle scelte dell’allenatore toscano e può ricoprire all’occorrenza la casella del terzino destro. Opzione che può dargli qualche chance, data l’indisponibilità di Di Lorenzo in vista dei prossimi impegni.

Francesco Fildi