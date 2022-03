Infortunio Meret: “Recupero breve ma c’è un altro problema”

Nella giornata di ieri è arrivata la notizia dell’infortunio accorso ad Alex Meret. Il Napoli attraverso i propri canali ufficiali ha diramato l’esito degli esami strumentali dai quali si evince come il portiere azzurro abbia riportato una frattura del processo trasverso di sinistra della seconda vertebra lombare.

Alex Meret Napoli Infortunio

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il l’ortopedico Leopoldo Caruso che ha spiegato come proseguirà l’iter riabilitativo del giocatore friuliano.

Di seguito quanto evidenziato:

“Per fortuna si tratta dei processi trasversi. Non è una frattura del corpo, altrimenti ci vorrebbero mesi per recuperare. Il processo trasverso è un prolungamento della vertebra e questa frattura viene considerata stabile e guarisce senza postumi rilevanti. È una frattura composta, i tempi di recupero sono di circa due o tre settimane. Si mette un busto e poi dopo pochi giorni può tornare a utilizzare qualche macchinario, come la tecar. È una frattura che provoca dolore. Questo è il problema più grande. Il portiere non può giocare sul dolore. Si tratta comunque di una frattura benigna”.