Barbara D’Urso: “Il vento di Napoli farà vincere lo scudetto agli azzurri”

Barbara D’Urso, nota conduttrice televisiva, è intervenuta in diretta a Radio Kiss Napoli durante la trasmissione “Radio Goal” spendendo parole al miele per il Napoli e i suoi tifosi. Di seguito quanto evidenziato:

“Se il Napoli vincesse lo scudetto sarebbe importante per tutta la città, lo è sempre stato. Il tifo di noi napoletani è il più bello, mai cattivo. Invece da altre parti sento che non va sempre bene. Contro di noi astio e cattiveria profonda. Ma fortunatamente noi siamo una tifoseria stupenda, abbiamo il Vesuvio dentro. Io credo che sarà il vento di Napoli a far vincere lo scudetto agli azzurri, non il vento d’Africa delle qualità di Koulibaly, Osimhen ed Anguissa. La città saprà spingere la squadra verso il primo posto”.

“Amo i miei figli ma siamo una famiglia molto riservata, quindi preferisco non parlare mai di loro in pubblico. Adoro il mio lavoro, ma anche se fortunatamente ho trovato il successo sono riuscita a rimanere coi piedi per terra. La notorietà non ha cambiato la mia umanità, se invece sei un cretino anche se avrai successo resterai ugualmente stupido”.