SSC Napoli, concessi alcuni giorni di riposo ai giocatori: quando riprendono gli allenamenti a Castel Volturno

C’è gioia in casa Napoli per la vittoria contro l’Udinese. La partita non è stata affatto facile ed è stata ricca di inside ma gli azzurri sono riusciti ugualmente ad avere la meglio grazie alla straordinaria doppietta di Osimhen.

Questa vittoria diventa ancora più importante alla luce del fatto che arriva alla vigilia della sosta per le nazionali: era fondamentale approcciare a questa pausa con la fiducia di una squadra che è ancora lì a giocarsi le sue carte per lo scudetto.

Esultanza Napoli

Il Napoli tornerà in campo domenica 3 aprile per il big match contro l’Atalanta in cui dovrà fare a meno dell’infortunato Di Lorenzo e degli squalificati Osimhen e Rrahmani.

La società, sul suo sito, ha comunicato che alla luce di suddetta sosta gli azzurri torneranno ad allenarsi presso il SSC Napoli Konami Training Center solo mercoledì.

Concesso, dunque, un po’ di riposo ai ragazzi di Spalletti rimasti a casa durante la sosta.