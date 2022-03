Osimhen, l’agente: “Ammonizione inesistente, c’è confusione tra gli arbitri. Victor andrebbe tutelato”

Nel corso della trasmissione Si gonfia la rete, in onda sulle frequenze di Radio Marte, è intervenuto il procuratore Roberto Calenda. Egli è agente, tra gli altri, anche degli azzurri Victor Osimhen e Juan Jesus.

Di seguito quanto riportato dalla nostra redazione:

L’ammonizione di Osimhen contro l’Udinese: “Partiamo dal fatto che ci sia la buona fede perché altrimenti non dovremmo più guardare le partite. C’è un po’ di confusione tra gli arbitri su VAR, falli di mano. Tutti noi non riusciamo a darci spiegazioni ma penso che gli arbitri siano in confusione, il fallo di mano sanzionarlo con un’ammonizione mi sembra troppo, non è che può tagliarsi le mani. Peraltro mi sembra che la palla colpisse prima il corpo. Non era da cartellino giallo ma come sbagliano i giocatori possono farlo anche gli arbitri, prendiamola così“.

Intervento di Tomori su Osimhen: “Fallo da rigore tutta la vita, anche da sanzionare con un’ammonizione. Non è che ci siano altri discorsi: è fallo. Diciamo però che l’arbitro in campo non ha ritenuto opportuna la chiamata. Decisione ferma che ha preso lui in campo. Tutta la squadra arbitrale deve aiutarsi. Il Napoli stesso comunque non ha dato più di tanto importanza a questo“.

Napoli Osimhen (Getty Images)

Calenda: “Osimhen subisce troppi falli”

Il valore di Victor: “Chi capisce di calcio non può non riconoscerlo. Deve stare bene, ha subito un infortunio. La gente dimentica o fa finta di dimenticare ma è stato fermo più di 2 mesi, ha subito un bruttissimo infortunio e ha subito un intervento chirurgico importante. Lui è un grande professionista, ha grande voglia e volontà di fare bene per lui e per la squadra. Certo, se sta bene fisicamente mette in mostra le sue qualità, in breve tempo ha recuperato e si è messo in mostra per la squadra. Vorrebbe vincerle tutte e va su ogni pallone”.

Le avversarie del Napoli: “Chiunque giochi contro il Napoli ora abbia un atteggiamento molto difensivo, le squadre si chiudono tantissimo, poi se passi sotto e riapri i varchi poi il Napoli viene fuori con le sue qualità e caratteristiche che esaltano il gioco di Victor. Lui ormai è marcato a vista da tutta la difesa avversaria ma gli arbitri dovrebbero fare più attenzione, subisce veramente tanti falli nel corso di una partita. Andrebbe un po’ più tutelato“.

Juan Jesus: “Non ha certo bisogno di farsi conoscere, penso che tutti possano dargli il suo giusto valore. Possiamo star tranquilli che quando gioca ed entra fa sempre il suo e gioca da titolare. I tifosi del Napoli possono stare tranquilli”.