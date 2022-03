Insigne fuori condizione? Risposta a sorpresa di Mancini in conferenza

Il campionato si ferma per le nazionali e gli occhi, adesso, sono tutti sull’Italia di Mancini. Gli azzurri hanno il difficile compito di centrare la qualificazione ai mondiali, non centrata ai gironi dove non sono riusciti ad andare oltre il secondo posto.

La doppia sfida contro la Macedonia del Nord e poi, in caso di vittoria, contro una fra Portogallo e Turchia è fondamentale: non qualificarsi ai mondiali per la seconda volta consecutiva rischia di cancellare la straordinaria impresa compiuta con la vittoria dell’Europeo nemmeno un anno fa.

Italia Mancini Insigne (Getty Images)

Mancini: “Non sono preoccupato per Insigne”

Nel corso della conferenza stampa di oggi a Coverciano, il ct Roberto Mancini ha parlato di una delle stelle della sua nazionale, cioè Lorenzo Insigne. Egli è uno dei giocatori più discussi di questa nazionale sia per il suo momento di forma non brillante, ma anche per la scelta di trasferirsi al Toronto al termine della stagione, in un campionato molto meno competitivo della nostra Serie A.

Di seguito quanto riportato dalla nostra redazione:

Come sta Insigne?

“Non si può essere sempre al 100%, magari non è in condizione come durante l’Europeo ma qui si può tirar fuori anche qualcosa di diverso”.

Preoccupato dalla condizione di Insigne e Barella?

“No, non sono preoccupato. In Nazionale hanno sempre fatto bene. È chiaro che durante la stagione ci sono momenti in cui non sei al 100%”.