Infortunio Di Lorenzo, previsti ulteriori accertamenti a Villa Stuart: il motivo

La vittoria contro l’Udinese ha una macchia per il Napoli: l‘infortunio di Giovanni Di Lorenzo. Il terzino era stato un vero e proprio stakanovista in questa stagione, rivelandosi un insostituibile per Spalletti. Questo infortunio arriva nel momento più sbagliato: arriva infatti alle porte degli spareggi mondiali della nazionale (che Di Lorenzo sicuramente salterà) e nel pieno del finale di stagione, con una lotta scudetto ancora aperta.

L’edizione odierna di Il Mattino chiarisce un po’ la situazione del terzino azzurro, pronosticando circa un mese di stop per lui. La speranza è quella di riaverlo almeno per il match contro la sua ex squadra, l’Empoli.

Infortunio Di Lorenzo (Getty Images)

Infortunio Di Lorenzo, il suo rammarico durante la risonanza

Le tempistiche precise però si sapranno solamente a seguito di ulteriori accertamenti che il giocatore compirà con il professor Mariani a Villa Stuart mercoledì mattina allo scopo di scongiurare guai più seri. La risonanza compiuta con il medico della nazionale, il professor Ferretti, ha escluso però lesioni al menisco o ai legamenti.

L’agente del giocatore Mario Giuffredi si è però dimostrato molto ottimista, pronosticando un recupero lampo, con Di Lorenzo in campo già per il match del 16 aprile contro la Roma.

Riguardo lo stato d’animo di Di Lorenzo, egli si sente leggermente sollevato dal fatto che l’infortunio non sia poi così grave come pensava. Ma ieri, durante la sua risonanza, non ha nascosto il suo rammarico per essere costretto a saltare gli spareggi con la nazionale.