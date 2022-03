Osimhen amuleto del Napoli: il dato sui suoi gol

Osimhen segna ancora e porta il Napoli alla vittoria. La seconda doppietta consecutiva permette al bomber azzurro di arrivare a quota 11 in Serie A. I suoi gol sono fondamentali per il Napoli che ha perso parecchio terreno nel lungo periodo della sua assenza.

Napoli Osimhen (Getty Images)

Osimhen amuleto del Napoli: i numeri

Quando segna Osimhen, il Napoli non perde mai. La redazione di Sky Sport ha spiegato il motivo per cui i gol del nigeriano sono un amuleto per Luciano Spalletti.

“Osimhen ha segnato 11 gol, distribuiti in 8 partite diverse: 7 di queste si sono chiuse con una vittoria del Napoli. La rete segnata a Cagliari ha regalato un ulteriore punticino agli azzurri. I gol banali, dunque, sono una rarità per lui. Tutte le volte che il nigeriano ha trovato la via del gol in Serie A i suoi non hanno mai perso”.