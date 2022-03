Allegri vince e si esalta verso lo Scudetto: “È la prima volta che accade”

La Juventus vince contro la Salernitana e si proietta verso la lotta Scudetto. I bianconeri sono a -7 dalla vetta, a -4 dal Napoli e potenzialmente a -4 dall’Inter. E alla ripresa della Serie A ci sarà Juventus-Inter che potrebbe cambiare molte cose in ottica Scudetto.

Allegri Juventus

Juventus, Allegri: “Secondo posto possibile”

Ai microfoni di DAZN, Massimiliano Allegri ha messo nel mirino l’Inter e il secondo posto in campionato.

“Abbiamo aggredito bene la partita, perché potevamo rischiare di scendere male in campo anche a causa della Champions League. Nessuno si aspettava la nostra eliminazione dall’Europa. Era importante vincere questa partita perché allunghiamo da chi ci insegue e per la prima volta in stagione siamo a -4 dal secondo posto”.

Secondo posto? “L’Inter ha una partita in meno, ha 4 punti più di noi e dobbiamo guardare a loro. Al momento è un bel traguardo, ci farà passare una buona sosta e poi torneremo in campo. Possiamo giocarci ancora uno dei primi 4 posti“.