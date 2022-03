Juventus, Allegri sfida le prime tre: “C’è ancora da giocare”

La Juventus di Massimiliano Allegri sfida la Salernitana per il 30esimo turno di Serie A. I bianconeri vogliono continuare a vincere in campionato per restare aggrappati al treno Champions League e anche per mettere pressione alle prime tre della classe che hanno perso un po’ di vantaggio nell’ultimo mese.

Allegri Juventus

Allegri: “Inter? Li stiamo guardando”

Ai microfoni di DAZN, Allegri ha parlato della sfida a distanza della sua Juventus contro l’Inter.

“Dobbiamo pensare a vincere la partita di oggi per mantenere il distacco sulle inseguitrici. Certo che le ho viste le partite delle prime tre, soprattutto l’Inter perché abbiamo uno scontro diretto da giocare dopo la sosta. Come dico sempre è difficile raggiungere chi ci sta davanti”.

Lite con Dybala? “Nessun caso, durante l’anno ci sono sempre discussioni e scambi di vedute, ma non è successo nulla di particolare. Dybala quando non ne avrà più, lo sostituirò”