Italia, Di Lorenzo ko: la scelta di Mancini sul sostituto

L’Italia di Roberto Mancini si gioca il tutto per tutto per l’approdo ai Mondiali di Qatar2022. Giovedì il primo round contro la Macedonia del Nord (di Elmas): un’eventuale vittoria porterà gli Azzurri a giocare la finale controu ala vincente tra Turchia e Portogallo. Le cattive notizie per il Napoli e per i convocati di Mancini arrivano da Di Lorenzo che si è fermato per un probelema al ginocchio.

Italia De Sciglio (Getty Images)

Italia, De Sciglio al posto di Di Lorenzo

Di Lorenzo va ko e lascia il ritiro della nazionale per infortunio. Roberto Mancini ha scelto, a sorpresa, Mattia De Sciglio e non Davide Calabria per sostituire l’esterno del Napoli.

“Mattia De Sciglio si aggiunge alla lista dei convocati in vista di Italia Macedonia del Nord”