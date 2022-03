Zanoli entra in campo: l’incoraggiamento di Spalletti è da brividi!

Pomeriggio ricco di difficoltà quello che sta passando il Napoli nel corso della gara contro l’Udinese. Gli azzurri hanno dovuto infatti rimontare lo svantaggio causato dalla rete di Deulofeu nella ripresa, salvati da un Osimhen in stato di grazia.

Un’ulteriore difficoltà che si aggiunge a questo già difficoltoso pomeriggio è l‘infortunio di Di Lorenzo, uscito dal campo a causa di un problema scaturito da uno scontro fortuito col portiere avversario Silvestri.

Zanoli

A sostituire Di Lorenzo dopo l’infortunio è stato il giovane Alessandro Zanoli, che ha giocato fin qui solo pochi spezzoni di partita in Serie A.

Come ha riportato Dazn da bordocampo, Spalletti ha voluto tranquillizzare il terzino, entrato con il delicato compito di contribuire a difendere un risultato ancora in bilico, sussurrandogli delle parole di incoraggiamento: “Non ti preoccupare di nulla. Sei all’altezza, sei bravissimo!“