Spalletti: “Testa nei piedi e piedi dentro la testa, abbiamo 9 storie da raccontare da qui alla fine”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, sta parlando in conferenza stampa in diretta da Castel Volturno per presentare la sfida in programma domani allo Stadio Diego Armando Maradona contro l’Udinese. Di seguito quanto evidenziato:

“Noi abbiamo a che fare con dei professionisti che si chiedono sempre se basta quello che hanno messo dentro le partite. Moltissimi si alzano la mattina cercando di andare sopra il proprio livello, è così che funziona in questo calcio moderno e veloce. Bisogna ribellarsi alla normalità. Questi ragazzi vogliono dare il massimo e inventarsi anche qualcosa. Questa è una caratteristica che ho sempre visto. Poi è chiaro che c’è il talento e la giocata, ma ci vuole un carattere dietro che si mette lì e dà il massimo per farlo sempre, non solo una volta”.

“Percepiamo un entusiasmo fortissimo, facile da assorbire. Basta pensare alle ultime partite per arrivare allo stadio, tutto un “vai e frena” continuo con il pullman perché i tifosi si mettono in mezzo e danno il loro sostegno. Nel prossimo mercato noi non andremo a cercare altri tifosi, ce li abbiamo, ci bastano e dobbiamo restituire loro delle soddisfazioni. Abbiamo queste nove storie da raccontare, ma dobbiamo essere felice per il fatto di esserci e per la possibilità di poter vivere da protagonisti queste storie. I nostri tifosi sono quelli abituati ad andare in giro per il mondo, ci trasferiscono il loro affetto ovunque”.

“Marino sa costruire le squadre per gli obiettivi da acchiappare. Sono fisici, hanno estro in tre/quattro elementi. Le ripartenze sono un’insidia se non hai equilibrio, la forza sulle palle inattive. Dovremo essere bravi a saper stare in equilibrio, gestire la partita, andare subito ad avere chiaro cosa ci giochiamo in queste nove storie da novanta minuti. Dobbiamo essere protagonisti di queste nove storie. Testa nei piedi e piedi dentro la testa”.

“Percentuali Scudetto? Se guardiamo la classifica è chiaro che le squadre che sono davanti hanno più percentuale, vedi l’Inter che ha da giocare una partita in più. Se andiamo a vedere le singole squadre, il loro valore, allora tutte hanno il 25%, hanno tutte le stesse possibilità”.

“Squadra che vince non si cambia? Domani farò giocare 11 titolari, questo è poco ma sicuro (ride, ndr). Bisogna scegliere undici titolari e questa volta non ho neanche un dubbio”.

“Mancano i gol degli esterni: c’è una soluzione? L’Udinese ha un disegno tattico ben preciso, ci concederanno poco spazio facendo blocco squadra intorno all’area di rigore. Bisogna essere bravi a palleggiare in sicurezza e andare dietro questo blocco squadra che potrebbe far male in ripartenza. I calciatori tecnici tendono a prenderla tra i piedi, fare l’uno-due; probabilmente non sono riuscito ad inculcare il comportamento di ricevere la palla dietro il blocco della linea difensiva e non solo tra le linee”.

“Con che modulo giocherà il Napoli? Io dico che l’atteggiamento, l’ho detto più volte, è in un modo quando hai il pallone ed in un altro quando ce l’hanno loro, l’intenzione è quella, non so se ci riusciremo. Nei 5 che vengono a prendere palla, ti lasciano i terzini liberi, non sempre ci puoi andare direttamente, bisognerà saperla gestire da destra e sinistra per trovare varchi e dei vuoti, 4-3-3 mischiato al 4-2-3-1, cambia poco”.

“Se conserverò qualche diffidato per la gara contro l’Atalanta? Questa partita non è meno delicata di quella di Bergamo. Si parte male se c’è qualcuno dei miei calciatori che pensa che questa contro l’Udinese sia una gara meno delicata di quella di Bergamo. Domani bisogna vincere per passare alla storia successiva. Proveremo a vincerle tutte e cominceremo con quella di domani. Ed in casa bisogna metterci qualcosa in più, sento dire tante cose, ma tutto ciò riguarda l’affetto che è oro colato e non gioca mai a sfavore. Le soluzioni rispetto a ciò che non è andato bene dobbiamo trovarle in noi stessi. A noi non influenza, può influenzare gli altri che alzano il livello di determinazione e dobbiamo metterci qualcosa in più”.

“Cosa mi aspetto dalla mia squadra? Mi aspetto qualcosa di più. La somma degli sforzi ripetuti giorno dopo giorno ti porta un giorno ad alzarti ed avere qualcosa in più, un’esplosione che ti fa riuscire anche in quello grazie al lavoro quotidiano. La differenza la fa questo tipo di atteggiamento. Noi abbiamo fatto fatica, abbiamo preso due lauree quest’anno sulla fatica, anche se ci capita sempre qualcosa, ad esempio Ounas non sarà della partita, ma abbiamo un numero sufficiente di giocatori e si va convinti di farcela”.